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25 Aprile 2026, intervento di Daniela Fumarola alla manifestazione di Milano a Piazza Duomo

Pubblicato il 25 Aprile 2026
In CISL TV
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25 Aprile 2026, intervento di Daniela Fumarola alla manifestazione di Milano a Piazza Duomo

La Segretaria Generale della CISL Daniela Fumarola è intervenuta oggi alla manifestazione del 25 Aprile in Piazza Duomo a Milano, parlando a nome dei tre sindacati confederali.

Nel suo discorso ha ricordato il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà e ha richiamato la responsabilità delle generazioni di oggi: difendere la democrazia non è un dato acquisito, ma un impegno quotidiano.

Al centro dell’intervento anche il nesso tra democrazia e lavoro: non c’è libertà reale senza salari giusti, sicurezza, welfare, diritti. È qui, ha detto Fumarola, che il sindacato ha una responsabilità concreta.

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