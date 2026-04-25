25 Aprile 2026, intervento di Daniela Fumarola alla manifestazione di Milano a Piazza Duomo

La Segretaria Generale della CISL Daniela Fumarola è intervenuta oggi alla manifestazione del 25 Aprile in Piazza Duomo a Milano, parlando a nome dei tre sindacati confederali.
Nel suo discorso ha ricordato il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà e ha richiamato la responsabilità delle generazioni di oggi: difendere la democrazia non è un dato acquisito, ma un impegno quotidiano.
Al centro dell’intervento anche il nesso tra democrazia e lavoro: non c’è libertà reale senza salari giusti, sicurezza, welfare, diritti. È qui, ha detto Fumarola, che il sindacato ha una responsabilità concreta.