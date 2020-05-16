«La scuola non si deve toccare, sull’Irpef fare di più e stop alla flat tax» – Intervista a Daniela Fumarola su “la Repubblica”
«Il taglio di settemila posti nella scuola va ritirato e sulla manovra servono correzioni importanti, a partire da pensioni e fisco, anche se il...
Lavoro. Sabato 7 novembre a Genova la prima tappa della mobilitazione su manovra e patto sociale
Parte da Genova la grande campagna di mobilitazione nazionale promossa dalla Cisl, “Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo...
Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà
Oggi si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992. Un...
Libro Verde per il Patto sociale “Costruiamo insieme l’Italia di domani”
In undici punti le priorità della Cisl su crescita, lavoro, fisco, welfare e partecipazione. «L’Italia ha bisogno di tornare a discutere del proprio futuro, superando la logica dell’emergenza permanente e delle risposte di corto respiro. Con il Libro Verde la CISL...
Report Lavoro Cisl. Occupazione in crescita, ma restano i nodi su donne e giovani
È stato pubblicato il numero 5 del Report lavoro Cisl, la pubblicazione semestrale curata dal Dipartimento Confederale e redatta in occasione della diffusione dei dati Istat sul mercato del lavoro del secondo trimestre 2026. Dai dati continua ad emergere che il...
Osservatorio Sociale della contrattazione territoriale. Rapporto 2026 “Contrattare e partecipare. Per progammare e dare forma sociale allo sviluppo dei territori”
La contrattazione sociale cresce, si rafforza e amplia il proprio raggio d'azione. È quanto emerge dal rapporto 2026 dell'Osservatorio sociale della contrattazione territoriale, realizzato da Cisl e Fnp-Cisl insieme al Centro di ricerca WWell dell'Università Cattolica...
Attacchi hacker. Fumarola: «Chi vuole destabilizzare deve trovare un Paese unito. Giusto cucire clima di fiducia di cui il Paese ha bisogno»
«Gli attacchi informatici delle ultime settimane e i nuovi allarmi bomba arrivati questa mattina a migliaia di scuole colpiscono la vita quotidiana...
Tlc. Fumarola: «Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center in sciopero per avere certezze sul proprio futuro»
«Oggi la Cisl è al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori dei call center in outsourcing, in sciopero per avere certezze sul proprio futuro....
Manovra, Fumarola a “Zapping”: «I pensionati non sono un bancomat»
«I pensionati non sono un bancomat. Quel ceto medio, fatto di persone che la pensione se la sono pagata con una vita di contributi, non può essere...
Pensioni. Cisl: per gennaio programmare pagamento rivalutazioni per intero
«In un contesto demografico in trasformazione è molto importante tutelare il potere d'acquisto dei pensionati. Di conseguenza, la rivalutazione...
Lavoro. Fumarola: «Rinnovo CCNL industrie pelletterie e ombrelli dimostra valore della contrattazione collettiva come strumento concreto per migliorare salari, diritti e tutele»
«Il rinnovo del CCNL delle industrie delle pelletterie e degli ombrelli, che interessa 50 mila lavoratrici e lavoratori, dimostra ancora una volta...
Industria. Fumarola al Consiglio Generale della Cisl Lombardia: «Non bastano interventi d’urgenza, servono investimenti e una regia pubblica su produzioni strategiche»
«Non ci si può affidare solo agli interventi d'urgenza, che servono quando un'azienda annuncia esuberi o chiusure. Servono investimenti,...
Inas
L’Inas, patronato della Cisl, è un istituto di assistenza e consulenza gratuita per la tutela delle persone e delle famiglie. Dal 1949 aiuta concretamente ad ottenere i diritti che lavoratori, pensionati, emigrati, immigrati e cittadini hanno conquistato per la loro dignità sociale.
Caf
Ponendosi come ponte tra cittadino e Pubblica Amministrazione, il Caf Cisl fornisce a iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza personalizzata e qualificata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali.
Adiconsum
Adiconsum è l’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL nel 1987. Riconosciuta come associazione dei consumatori rappresentativa a livello nazionale, è componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico
Anteas
Anteas si impegna su tutto il territorio nazionale in attività di volontariato al fine di promuovere la solidarietà per la terza età e creare solidi legami tra tutte le generazioni, facilitando reti di conoscenze significative in grado di proteggere le persone dalla solitudine e dall’isolamento.
IAL
SindaCare
Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro, controllo delle buste paga, recupero crediti, impugnazione del licenziamento
Iscos
Nasce nel 1983 dall’esperienza sindacale della CISL per promuovere azioni e programmi di cooperazione internazionale in coerenza con i propri principi fondativi: solidarietà, giustizia sociale, dignità dell’uomo, pace.
Sicet
Il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) è un'organizzazione sindacale che ha avviato la sua esperienza negli anni 70 in alcune aree urbane, coagulando l'impegno di operatori e dirigenti sindacali e interpretando un bisogno di presenza, assai vivo nell'area che fa riferimento alla CISL e alle ACLI, per la difesa e l'affermazione al diritto alla casa e all'abitare.
Anolf
Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere è un'associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario, democratico che ha come scopo la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana.
vIVAce!
Vivace! è l'associazione dei freelance e dei liberi professionisti. Nasce per creare una rete di informazioni, cooperazione tra freelance, welfare, servizi mirati alle nostre esigenze e spazi dove incontrarsi e mettere in comune le nostre competenze.
Sportello Lavoro
Manovra. Fumarola stasera alle 19.50 ospite di Zapping su Radio1 Rai
Oggi, martedì 10 novembre, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, alle 19.50 sarà ospite della trasmissione ‘Zapping’ su Radio1 Rai, sulla manovra e sui temi del lavoro e delle pensioni.
Manovra. Fumarola oggi alle 17,15 su Sky
Oggi alle ore 17,15 la leader della Cisl, Daniela Fumarola, sarà a Sky Economia sui temi della manovra.
Manovra. Fumarola oggi alle 17.35 a Rainews
Oggi, giovedì 5 novembre, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, alle 17.35, sarà ospite di «Economia 24», la rubrica economica di RaiNews24, sui temi della manovra economica, del Libro Verde predisposto dalla Cisl e sulle manifestazioni in programna...
CISL TV
«Il patto sociale non si scrive nei palazzi ma in ogni luogo di lavoro» – Libro Verde Cisl
Tina Anselmi. Fumarola: «Dobbiamo completare il cantiere che lei ha aperto»
Premio Bellisario. Fumarola: «Un riconoscimento per le donne e gli uomini della CISL»
La Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, è stata premiata in occasione della 38ª edizione del Premio Marisa Bellisario, l'evento dedicato a celebrare le donne che fanno la differenza nel mondo dell'impresa, delle istituzioni,...
Agricoltura. Castellucci (Fai Cisl): «Banca dati appalti subito operativa, strumento fondamentale per contrastare il caporalato e garantire legalità e qualità del lavoro»
«La banca dati degli appalti in agricoltura rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare gli appalti irregolari, le forme di...
Terziario. Fisascat Cisl, il 23 novembre a Firenze l’Assemblea dei Mille: più tutele e più qualità del lavoro nel terziario privato
Turni più prevedibili, regole per il lavoro domenicale e festivo, continuità di reddito per gli stagionali e più tutele per il lavoro domestico e di...
Scuola. I sindacati in campo contro i tagli agli organici docenti e ATA previsti nella Legge di Bilancio
I sindacati in campo contro i tagli agli organici docenti e ATA previsti nella Legge di Bilancio. Roma, 11 novembre 2026 – Si è tenuta questa...
Metalmeccanici. Ex-Ilva: D’Alò (Fim) su CIGS serve gestione straordinaria
Si è tenuto questa mattina il tavolo tecnico presso il Ministero del Lavoro per definire tutti i dettagli operativi della Cassa Integrazione...
Campania. Rapporto Ebac su artigianato. Cisl: «Settore strategico ma vitale sistema bilateralità»
"La presentazione oggi a Napoli del primo Rapporto Ebac sull'artigianato in Campania ha offerto una fotografia puntuale di un settore che continua a...
Emilia R. Cisl Scuola al sit-in di Roma contro i tagli a docenti e ATA
Una delegazione di CISL Scuola Romagna, con delegate e delegati delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, ha partecipato oggi al sit-in di...
Veneto. Sicurezza nel trasporto pubblico locale: convocato per giovedì 12 alle 17.00 in Prefettura a Treviso il tavolo richiesto dalla Rsu e dalle organizzazioni sindacali
Nelle stesse ore in cui è stata resa nota l’ennesima aggressione a un autista di Mom, il Prefetto di Treviso ha convocato per giovedì 12 novembre...
Toscana. Cisl Scuola, tra benessere lavorativo e tagli
Domani, giovedì 12 novembre, ore 9,30-13, seminario formativo della Cisl Scuola su benessere professionale e qualità del lavoro. Ma sarà anche...
NoiCISL
NoiCISL è una App innovativa riservata agli iscritti, ai non iscritti e ai delegati che operano quotidianamente nei luoghi di lavoro e nei territori.
Nasce per rendere i servizi e le informazioni della nostra organizzazione facilmente fruibili con nuove tecnologie e strumenti che avvicinano la CISL alle persone.
Società