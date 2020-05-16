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Lavoro. Fumarola alla Manifestazione de “Il Patto che Unisce” a Genova: «Il futuro non si aspetta e non si appalta, si costruisce insieme»

«Il futuro non si aspetta e non si appalta. Il futuro si costruisce insieme». Con questo appello la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, ha concluso oggi a Genova la manifestazione delle dieci regioni del Nord nell’ambito della mobilitazione nazionale «Il...

Lavoro. Prima tappa oggi, sabato 7 novembre a Genova, della mobilitazione nazionale Cisl. Concluderà i lavori Daniela Fumarola

E' Genova, città simbolo della storia industriale e portuale del Paese e luogo natale di Giulio Pastore, fondatore della Cisl, ad aprire oggi, sabato 7 novembre, il percorso di mobilitazione nazionale promosso dalla Confederazione di Via Po con lo slogan “Il Patto che...

Manovra. Fumarola all’Attivo della Cisl Veneto: «Servono dialogo, unità e coesione». Il patto sociale per unire il Paese e distribuire meglio la ricchezza

«Il cammino che ci porta qui lo abbiamo scelto con convinzione, perché quello che serve oggi al Paese non è incendiare i rapporti sociali, le relazioni industriali, le piazze». Lo ha detto oggi a Vicenza la leader della Cisl, Daniela Fumarola, concludendo, davanti a...

Lavoro. Fumarola all’Assemblea della Compagnia delle Opere a Milano: «Una società complessa non si comanda dall’alto: si coinvolge»

«Da quarant’anni fate impresa partendo dai bisogni delle persone. Abbiamo una radice comune, la dottrina sociale della Chiesa, e un maestro che avete riscoperto a Rimini: Léon Harmel». Così la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, intervenuta oggi a Milano...

Patto sociale, Fumarola al Consiglio Generale della Cisl di Bologna: «Facciamo vivere il Libro Verde con una mobilitazione responsabile»

«Abbiamo deciso di far vivere il nostro Libro Verde nel percorso "Un Patto che unisce", con una mobilitazione in tre momenti nazionali: Genova il 7 novembre, Gioia Tauro il 28 e poi Roma, la nostra piazza della responsabilità». Lo ha detto la Segretaria Generale della...

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Inas

L’Inas, patronato della Cisl, è un istituto di assistenza e consulenza gratuita per la tutela delle persone e delle famiglie. Dal 1949 aiuta concretamente ad ottenere i diritti che lavoratori, pensionati, emigrati, immigrati e cittadini hanno conquistato per la loro dignità sociale.

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Caf

Ponendosi come ponte tra cittadino e Pubblica Amministrazione, il Caf Cisl fornisce a iscritti, lavoratori e pensionati assistenza e consulenza personalizzata e qualificata nel campo fiscale e delle agevolazioni sociali. 

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Adiconsum

Adiconsum è l’Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL nel 1987. Riconosciuta come associazione dei consumatori rappresentativa a livello nazionale, è componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico

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Anteas

Anteas si impegna su tutto il territorio nazionale in attività di volontariato al fine di promuovere la solidarietà per la terza età e creare solidi legami tra tutte le generazioni, facilitando reti di conoscenze significative in grado di proteggere le persone dalla solitudine e dall’isolamento.

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IAL

Promossa dalla CISL nel 1955, oggi IAL - Innovazione Apprendimento Lavoro è una delle più grandi reti di imprese sociali attive nel campo della formazione professionale e continua e dei servizi per il lavoro. Una rete per i giovani, per gli occupati e i disoccupati. Al servizio del lavoro, delle imprese, delle comunità locali.
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SindaCare

Assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro, controllo delle buste paga, recupero crediti, impugnazione del licenziamento

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Iscos

Nasce nel 1983 dall’esperienza sindacale della CISL per promuovere azioni e programmi di cooperazione internazionale in coerenza con i propri principi fondativi: solidarietà, giustizia sociale, dignità dell’uomo, pace.

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Sicet

Il Sicet (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) è un'organizzazione sindacale che ha avviato la sua esperienza negli anni 70 in alcune aree urbane, coagulando l'impegno di operatori e dirigenti sindacali e interpretando un bisogno di presenza, assai vivo nell'area che fa riferimento alla CISL e alle ACLI, per la difesa e l'affermazione al diritto alla casa e all'abitare.

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Anolf

Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere è un'associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario, democratico che ha come scopo la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana. 

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vIVAce!

Vivace! è l'associazione dei freelance e dei liberi professionisti. Nasce per creare una rete di informazioni, cooperazione tra freelance, welfare, servizi mirati alle nostre esigenze e spazi dove incontrarsi e mettere in comune le nostre competenze. 

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Sportello Lavoro

 Informazione, orientamento ed assisitenza a lavoratori e disoccupati, per l'utilizzo delle politiche attive e passive finalizzate all'occupabilità ed alla ricerca del lavoro
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Comunicati stampa

Manovra. Fumarola oggi alle 17.35 a Rainews

5 Novembre 2026

Oggi, giovedì 5 novembre, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, alle 17.35, sarà ospite di «Economia 24», la rubrica economica di RaiNews24, sui temi della manovra economica, del Libro Verde predisposto dalla Cisl e sulle manifestazioni in programna...

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