Daniela Fumarola ospite di Nicola Porro a “10 Minuti” su Rete 4

In questo estratto della puntata di “10 Minuti”, la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, interviene nel merito del nuovo Decreto Primo Maggio varato dal Governo. Nel confronto con Nicola Porro, la Segretaria illustra la posizione della CISL sulla qualità del lavoro e spiega perché il concetto di “Salario Giusto” (basato sul Trattamento Economico Complessivo – TEC) rappresenti una tutela reale superiore rispetto alla proposta del salario minimo legale.
Decreto Primo Maggio. Fumarola: «Grande soddisfazione per gli elementi illustrati dal Governo. Primo passo verso un Patto sociale per rilanciare retribuzioni, tutele e occupazione di qualità»
«In attesa di leggere il decreto Primo Maggio nella sua versione definitiva, la Cisl esprime grande soddisfazione per gli elementi illustrati in conferenza stampa dal Governo e per l'indicazione della premier Meloni circa la volontà di rendere il provvedimento...