Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

Cisl TV

Daniela Fumarola ospite di Nicola Porro a “10 Minuti” su Rete 4

Pubblicato il 28 Aprile 2026
In CISL TV
10 minuti Rete4, CISL, Daniela Fumarola, Decreto Primo Maggio, lavoro, Nicola Porro, Salario Giusto

Daniela Fumarola ospite di Nicola Porro a “10 Minuti” su Rete 4

In questo estratto della puntata di “10 Minuti”, la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, interviene nel merito del nuovo Decreto Primo Maggio varato dal Governo. Nel confronto con Nicola Porro, la Segretaria illustra la posizione della CISL sulla qualità del lavoro e spiega perché il concetto di “Salario Giusto” (basato sul Trattamento Economico Complessivo – TEC) rappresenti una tutela reale superiore rispetto alla proposta del salario minimo legale.

Decreto Primo Maggio. Fumarola: «Grande soddisfazione per gli elementi illustrati dal Governo. Primo passo verso un Patto sociale per rilanciare retribuzioni, tutele e occupazione di qualità»

ISCRIVITI

tesseramento 2026

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Lavoro. Cisl e Fai Cisl visitano lo stabilimento Barilla di Melfi

Lavoro. Cisl e Fai Cisl visitano lo stabilimento Barilla di Melfi

28 Apr 2026

Si è svolta oggi a Melfi, nello storico stabilimento Barilla, la visita di una delegazione Fai Cisl con il Reggente nazionale Antonio Castellucci, le segreterie regionali di Cisl e Fai Cisl e la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola. «È importante conoscere...