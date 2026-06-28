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Premio Bellisario. Fumarola: «Un riconoscimento per le donne e gli uomini della CISL»

Pubblicato il 28 Giugno 2026
In CISL TV
CISL, Daniela Fumarola, lavoro donne, Premio Bellisario

Premio Bellisario. Fumarola: «Un riconoscimento per le donne e gli uomini della CISL»

La Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, è stata premiata in occasione della 38ª edizione del Premio Marisa Bellisario, l’evento dedicato a celebrare le donne che fanno la differenza nel mondo dell’impresa, delle istituzioni, delle scienze, della cultura e del sociale.

Ai microfoni di  RaiNews24Daniela Fumarola ha sottolineato l’importanza del premio come riconoscimento non solo personale, ma per tutte le donne e gli uomini della CISL.

Ha inoltre richiamato l’attenzione sulle sfide ancora aperte per l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e ha dedicato il premio a tutte le donne più fragili e a coloro che non hanno voce.

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