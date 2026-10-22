Lavoro. Fumarola domani a Bologna a iniziativa Cisl su Libro verde. Sabato a Milano a Assemblea Nazionale Compagnia delle Opere

La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, domani, venerdì 23 ottobre, parteciperà a Bologna, a partire dalle ore 9.30, presso la sede Cisl Salone Bondioli via Milazzo, 16, al Consiglio generale della UST Area Metropolitana Bolognese. Al centro della riunione le undici priorità e le oltre 120 proposte contenute nel “Libro Verde per il Patto sociale – Costruiamo insieme l’Italia di domani”, elaborato dalla Cisl.
Sabato 24 ottobre, alle ore 10,00 la numero uno di via Po interverrà a Milano all’ Assemblea Nazionale della Compagnia delle Opere, presso Allianz MiCo Fiera Milano Congressi.