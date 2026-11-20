L’ACCORDODI SANMARTINO
CHE COS’È
Un accordo quadro
3sindacatiCgil, Cisl, Uil
13associazioni d’impresada Confindustria a Confcommercio
Fissa le regole su
SalariRappresentanzaContrattazionePartecipazioneFormazione e sicurezza
IL VIDEO
L’Accordo di San Martino in breve
Cosa cambia per chi lavora, spiegato in pochi secondi. Poi scorri i 5 punti qui sotto.
LE REGOLE
Un’intesa equilibrata e autonoma
- Sindacati e imprese decidono autonomamente, con criteri chiari e democratici, chi firma i contratti
- Un contratto di riferimento per ogni settore, firmato da chi rappresenta davvero lavoratrici e lavoratori
- Contratto nazionale di qualità, garanzia per tutti
- Contrattazione decentrata: più accordi aziendali e territoriali, anche per le PMI
Il contratto giusto e di qualità è la difesa migliore contro i contratti pirata
I SALARI
Salario giusto, difeso nel tempo
- Il salario giusto è il TEC (Trattamento Economico Complessivo), scritto chiaramente nel contratto per ogni professionalità
- Conta quello che percepisci in busta paga, non solo i minimi tabellari
- Contratti rinnovati in tempo: la trattativa parte prima della scadenza, con regole più stringenti
- Salario protetto: se il rinnovo arriva in ritardo scattano nuove garanzie per le retribuzioni
- Potere d’acquisto più tutelato: l’inflazione si recupera durante il contratto, con verifiche annuali o biennali
Ora gli aumenti arrivano puntuali, prima che i prezzi erodano lo stipendio
LA RAPPRESENTANZA
Più forte, misurata davvero
- La tua iscrizione e il tuo voto contano: iscrizioni e voti misurano chi è rappresentativo e può firmare i contratti
- Anche le imprese si misurano, con criteri qualitativi e quantitativi (dati CNEL sulla copertura contrattuale)
- La RSU la eleggi tu, con regole omogenee in tutti i settori
- Rappresentanza sindacale diffusa in tutti i luoghi di lavoro
Regole comuni e contratti validi per tutti: la piattaforma unitaria è diventata accordo quadro
LA PARTECIPAZIONE
Più voce a chi lavora
- Nell’organizzazione, nella gestione, nei risultati economici e finanziari e nella consultazione sulle scelte dell’impresa
- I cambiamenti tecnologici e organizzativi si affrontano insieme
La partecipazione, voluta dalla Cisl con una legge popolare, entra nei contratti
Prima si discute,
poi si cambia.
poi si cambia.
FORMAZIONE E SICUREZZA
Un diritto universale
- Formarsi in orario di lavoro: un diritto da far valere anche con la contrattazione
- Certificazione delle competenze, per veder riconosciuta ovunque la formazione ricevuta
- Più sicurezza con organismi paritetici che funzionano davvero, anche nelle PMI
- Appalti pubblici che recepiscano le novità, con gli aumenti pagati
Nessun intervento legislativo necessario: solo una norma di sostegno e il rinvio alla negoziazione