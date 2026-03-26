Ezio Tarantelli. Domani Fumarola alla commemorazione dell’economista assassinato a Roma dalle Br 41 anni fa

Domani, alle ore 10.00, la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, parteciperà a Roma, presso la Facoltà di Economia (via del Castro Laurenziano 9A), alla cerimonia di commemorazione in ricordo di Ezio Tarantelli, in occasione del quarantunesimo anniversario del suo barbaro assassinio, compiuto dalle Brigate Rosse il 27 marzo 1985.
Tarantelli. Fumarola: «Vive ogni giorno nella nostra azione quotidiana. L’Accordo di San Valentino resta ancora oggi per noi la più grande lezione»
«Ezio vive ogni giorno nella nostra azione quotidiana. Il suo pensiero è sempre vivo e lo è a maggior ragione in questo tempo così complesso. Il pensiero di un sindacato capace di difendere i lavoratori non solo con il conflitto ma attraverso il confronto». Così la...