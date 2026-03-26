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Ezio Tarantelli. Domani Fumarola alla commemorazione dell’economista assassinato a Roma dalle Br 41 anni fa

26 Marzo 2026 | Comunicati stampa

Ezio Tarantelli. Domani Fumarola alla commemorazione dell’economista assassinato a Roma dalle Br 41 anni fa

26 Marzo 2026 | Comunicati stampa

Stele Ezio Tarantelli

Domani, alle ore 10.00, la Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola, parteciperà a Roma, presso la Facoltà di Economia (via del Castro Laurenziano 9A), alla cerimonia di commemorazione in ricordo di Ezio Tarantelli, in occasione del quarantunesimo anniversario del suo barbaro assassinio, compiuto dalle Brigate Rosse il 27 marzo 1985.

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