Assemblea Confindustria. Fumarola: «È il tempo della responsabilità e delle scelte condivise coraggiose». La CISL rilancia il patto tra Governo, imprese e sindacati

«Il nostro Paese ha un’emergenza salari insieme ad un’emergenza produttività. Il presidente Orsini ha aperto oggi la sua relazione parlando di responsabilità, di coesione, di coraggio e l’ha chiusa sostanzialmente nello stesso modo. Ma ha richiamato anche il patto della responsabilità che noi lanciamo da tempo». Lo ha dichiarato la leader della Cisl , Daniela Fumarola al termine dell’Assemblea annuale di Confindustria, commentando la relazione del presidente degli industriali.

«Io credo che gli interventi da fare insieme siano in innovazione, formazione, produttività, salari, in una diversa organizzazione del lavoro più flessibile, attraverso la contrattazione decentrata e la partecipazione», ha proseguito la leader della Cisl, tratteggiando le priorità della strategia sindacale per i prossimi mesi.

«Sicuramente gli altri elementi, sui quali il presidente Orsini si è soffermato, fanno parte, per quello che ci riguarda, di questo grande alleanza, ovvero la crescita, la sanità, il lavoro di giovani e donne , le pensioni, il fisco. Quindi ora non resta che sedersi intorno ad un tavolo dove ci deve essere il Governo, le parti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali per realizzare quegli obiettivi e soprattutto per esercitare quella corresponsabilità che oggi il presidente Orsini ha più volte richiamato», ha aggiunto Fumarola, rilanciando la necessità di un confronto immediato per assumere «il tempo delle scelte anche impopolari con quel coraggio a cui ha fatto riferimento oggi Confindustria».