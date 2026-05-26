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«Se la persona torna al centro» – Articolo di Daniela Fumarola su “Il Messaggero”

26 Maggio 2026 | Attualità

«Se la persona torna al centro» – Articolo di Daniela Fumarola su “Il Messaggero”

26 Maggio 2026 | Attualità

«Magnifica Humanitas» è la prima Enciclica sociale che affronta in modo sistematico la questione dell’intelligenza artificiale e il primo grande testo dedicato alla trasformazione tecnologica del nostro tempo. Una chiamata morale, culturale e politica che interroga il futuro del lavoro, della democrazia, dell’economia e della dignità umana.

Per il mondo è un riferimento fondamentale, illuminando una delle grandi contraddizioni del presente: la tecnologia può liberare l’uomo dalla fatica, ampliare conoscenze e opportunità, migliorare la qualità della vita. Ma può anche generare nuove disuguaglianze, marginalità, forme di sfruttamento. Nulla, dunque, è già scritto. E soprattutto nulla è neutrale. (leggi l’articolo integrale)

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