Dieci anni dalla scomparsa di Tina Anselmi e cinquanta dalla sua nomina a Ministra del Lavoro sono due ricorrenze da onorare, un’occasione per misurare quanto la sua lezione parli ancora al presente. Nel luglio del 1976, prima donna Ministra della Repubblica, Tina Anselmi non fece solo la storia: la spostò in avanti. Aprì una strada fino ad allora chiusa alle donne, ma non la visse come un traguardo personale. La interpretò, piuttosto, come una responsabilità verso chi aveva incontrato prima del Parlamento: le lavoratrici delle filande, le maestre, le donne che conoscevano la fatica prima dei diritti. Bisogna partire da lì: dalla ragazza che, davanti ai giovani impiccati a Bassano del Grappa, decide di non restare spettatrice della storia. «Capii allora — disse — che per cambiare il mondo bisognava esserci». Esserci, per lei, significò dapprima diventare la staffetta partigiana “Gabriella”. Significò imparare nella Resistenza il prezzo della democrazia. (leggi l’intervento integrale)
«Donna, partigiana, sindacalista, ministra. La lezione di Tina Anselmi parla al presente» – Editoriale di Daniela Fumarola su “Avvenire”
«Donna, partigiana, sindacalista, ministra. La lezione di Tina Anselmi parla al presente» – Editoriale di Daniela Fumarola su “Avvenire”
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