Enciclica Magnifica Humanitas. A Roma il Comitato Esecutivo Cisl riunito in sessione di studio

“Custodire l’umano nella trasformazione tecnologica. Magnifica Humanitas e protagonismo della persona nel lavoro e nella società”: è questo il tema al centro del Comitato Esecutivo Cisl, riunito in sessione di studio, che si terrà domani giovedì 9 luglio a Roma, presso la Sala Pastore della Confederazione a partire dalle ore 15.00.

I lavori saranno aperti dal Segretario confederale della Cisl Mattia Pirulli. Seguiranno gli interventi del S.E.R. Mons. Mauro Lalli, Arcivescovo e Nunzio Apostolico, di Don Simone Duchi Teologo e Officiale della Segreteria di Stato, di Marta Bertolaso Professoressa Ordinaria di Logica e Filosofia della Scienza Università Campus Bio-Medico di Roma, di Leonardo Becchetti Economista e Docente Università Roma Tor Vergata, di Alec Ross Esperto Politiche Tecnologiche Bologna Business School.

Concluderà l’iniziativa con il suo intervento Daniela Fumarola, Segretaria Generale Cisl.