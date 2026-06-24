Sindacato. La CISL al Congresso della CFDT a Bordeaux: al centro il futuro del lavoro, l’Europa e la solidarietà internazionale

Una delegazione della CISL, guidata dalla Segretaria Generale Daniela Fumarola e dal Segretario Confederale Mattia Pirulli, ha preso parte ai lavori del Congresso della CFDT (Confédération française démocratique du lavoro) in corso a Bordeaux.

L’apertura dell’evento è stata affidata alla relazione della Segretaria Generale della CFDT, Marylise Léon, che ha dato il via a un importante e proficuo momento di dibattito. Al centro del confronto sono stati posti temi cruciali per il sindacato in questa fase di grandi cambiamenti:

Il futuro del lavoro e le sfide della transizione;

e le sfide della transizione; Il rilancio del dialogo sociale a tutti i livelli;

a tutti i livelli; La costruzione di un’ Europa più forte e sociale;

più forte e sociale; Il valore della solidarietà sindacale internazionale.

L’appuntamento di Bordeaux ha rappresentato inoltre una preziosa occasione di networking e diplomazia sindacale.

A margine dei lavori, Fumarola e Pirulli hanno incontrato numerose delegazioni sindacali provenienti da tutto il mondo, consolidando le relazioni bilaterali e promuovendo un fecondo scambio di esperienze e buone pratiche tra i diversi Paesi.