Patronato. Fumarola rilancia il ruolo dell’INAS Cisl: «Ogni persona va ascoltata, accompagnata e sostenuta»

«L’INAS CISL è parte integrante di una grande famiglia: è una tessera fondamentale di un mosaico più ampio che è la nostra Confederazione. Questo significa esercitare ogni giorno la propria missione con grande responsabilità, mettendo sempre al centro l’interesse delle persone che si rivolgono alle nostre sedi». Lo ha affermato la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, intervenendo nel corso della giornata di confronto “Il Patronato e le nove frontiere nella tutela dei diritti”, promossa dall’INAS CISL per riflettere sulle nuove sfide del patronato.

L’iniziativa è stata aperta dalla relazione del neo presidente dell’INAS, Davide Guarini, affiancato dai vicepresidenti Nora Garofalo, Antonio Graniero e Salvatore Pellecchia, che guideranno il patronato nei prossimi anni. Al centro dei lavori l’evoluzione dei bisogni di tutela, l’invecchiamento della popolazione, le trasformazioni del mercato del lavoro e il rafforzamento dei servizi di prossimità rivolti ai cittadini.

«Molte delle persone che si rivolgono alle nostre sedi sono iscritte alla CISL, molte altre non lo sono ancora, ma per noi non fa differenza: ogni persona va ascoltata, accompagnata e sostenuta con la stessa attenzione e la stessa competenza», ha ribadito Fumarola, sottolineando come il patronato rappresenti uno dei principali strumenti attraverso cui la Confederazione rende concreti i diritti di lavoratori, pensionati e famiglie.

La leader CISL ha sottolineato il valore del lavoro quotidiano degli operatori e dei dirigenti INAS: «Definirvi “sindacalisti dei servizi” non è una formula di rito o un’espressione di circostanza. È il riconoscimento di un ruolo dal valore profondo. Significa agire ogni giorno con la consapevolezza, la responsabilità e l’orgoglio di appartenere a una grande organizzazione al servizio delle persone».

Fumarola ha poi richiamato il valore della confederalità come tratto distintivo dell’organizzazione. «Significa agire avendo sempre presente una scelta che per la CISL è prima di tutto politica e culturale: la confederalità. Vuol dire lavorare insieme, all’interno di un’organizzazione in cui ogni struttura, ogni categoria e ogni servizio fanno parte di un unico progetto. Ognuno si sente parte dell’altro e contribuisce, con il proprio ruolo, a rafforzare l’azione comune. È questa la nostra forza: fare squadra, condividere responsabilità e costruire ogni giorno una CISL sempre più vicina alle persone e ai loro bisogni».