Rinnovo CCNL SIAE. Fumarola: «Risultato importante che conferma la forza della contrattazione come strumento di innovazione, tutela e sviluppo»

«Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro della SIAE è un risultato importante che conferma la forza della contrattazione come strumento di innovazione, tutela e sviluppo». Lo dichiara la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, commentando l’intesa raggiunta per il rinnovo del CCNL SIAE.

«Premiato il lavoro svolto con competenza, responsabilità e spirito costruttivo dalla Fistel e dalle altre sigle», sottolinea Fumarola, evidenziando come «anche questa intesa dimostra che le grandi trasformazioni possono essere governate senza subirle, mettendo al centro la persona, le competenze e la qualità del lavoro».

Per la leader della Cisl è «particolarmente significativo che il nuovo contratto affronti con lungimiranza anche la sfida dell’Intelligenza Artificiale, riconoscendo che l’innovazione deve essere accompagnata dalla contrattazione, dalla formazione continua e dalla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori».