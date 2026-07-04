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Migranti. Fumarola: «Importante l’appello di Papa Leone a superare la logica dell’emergenza e a costruire politiche europee fondate sull’accoglienza responsabile»

4 Luglio 2026 | In Evidenza

Migranti. Fumarola: «Importante l’appello di Papa Leone a superare la logica dell’emergenza e a costruire politiche europee fondate sull’accoglienza responsabile»

4 Luglio 2026 | In Evidenza

«Le parole del Santo Padre  oggi da Lampedusa ci richiamano a una responsabilità che non può lasciare spazio all’indifferenza. Dietro ogni migrazione ci sono persone, famiglie, speranze e diritti che chiedono di essere riconosciuti e tutelati». E’ quanto sottolinea sui social la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola commentando la visita del Santo Padre oggi a Lampedusa.

«E’ importante l’appello di Papa Leone a superare la logica dell’emergenza e a costruire politiche europee fondate sull’accoglienza responsabile, sull’integrazione, sulla cooperazione internazionale e sullo sviluppo dei Paesi di origine.

Solo così sarà possibile governare un fenomeno complesso con umanità, legalità e lungimiranza» conclude la leader Cisl.

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