Migranti. Fumarola: «Importante l’appello di Papa Leone a superare la logica dell’emergenza e a costruire politiche europee fondate sull’accoglienza responsabile»

«Le parole del Santo Padre oggi da Lampedusa ci richiamano a una responsabilità che non può lasciare spazio all’indifferenza. Dietro ogni migrazione ci sono persone, famiglie, speranze e diritti che chiedono di essere riconosciuti e tutelati». E’ quanto sottolinea sui social la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola commentando la visita del Santo Padre oggi a Lampedusa.
«E’ importante l’appello di Papa Leone a superare la logica dell’emergenza e a costruire politiche europee fondate sull’accoglienza responsabile, sull’integrazione, sulla cooperazione internazionale e sullo sviluppo dei Paesi di origine.
Solo così sarà possibile governare un fenomeno complesso con umanità, legalità e lungimiranza» conclude la leader Cisl.