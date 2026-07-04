Sindacato. Fumarola: «Congratulazioni ed auguri di buon lavoro a Pierpaolo Bombardieri»

«Congratulazioni ed auguri di buon lavoro a Pierpaolo Bombardieri per la sua rielezione oggi a Segretario Generale della UIL». E’ quanto sottolinea sui social la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Le sfide che interessano il mondo del lavoro richiedono un impegno costante e una forte capacità di dialogo e di confronto. In questo contesto, la collaborazione tra le grandi organizzazioni sindacali confederali rappresenta un elemento fondamentale per rafforzare la tutela dei lavoratori e dei pensionati, promuovere una crescita più equa e inclusiva e contribuire allo sviluppo del Paese» aggiunge nel suo messaggio di auguri la leader della Cisl.