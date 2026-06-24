Sindacato. Domani a Roma la presentazione del libro su Franco Marini. Interverrà la Segretaria Generale Cisl, Daniela Fumarola

Domani, giovedì 25 giugno, alle ore 17, presso la Sala Koch di Palazzo Madama, la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, parteciperà alla presentazione del volume “Il cattolicesimo sociale, la Cisl, Franco Marini” di Giorgio Merlo, edito da Edizioni Lavoro.
L’iniziativa, promossa dal Senatore Dario Franceschini, vedrà sul palco anche Fausto Bertinotti e lo storico Agostino Giovagnoli. Modererà il giornalista Luciano Ghelfi.
Sarà presente l’autore. Un’occasione per rileggere le radici culturali e valoriali della Cisl attraverso la figura di Franco Marini e il patrimonio del cattolicesimo sociale: un’eredità che continua a orientare l’azione del sindacato.