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Welfare. Fumarola martedì 14 luglio a Roma alla presentazione del Report Cisl-Fnp sulla contrattazione sociale

10 Luglio 2026 | In Evidenza

Welfare. Fumarola martedì 14 luglio a Roma alla presentazione del Report Cisl-Fnp sulla contrattazione sociale

10 Luglio 2026 | In Evidenza

SOCIALE allo SVILUPPO dei TERRITORI”: è questo lo slogan dell’iniziativa della Cisl e della Fnp Cisl in programma martedì 14 luglio a Roma, dalle ore 10:00 alle 13:30, presso il Centro Congressi Cavour (Via Cavour 50/a) dove sarà illustrato il Rapporto sugli accordi sulla contrattazione sociale stipulati nel corso del 2025.

Ad introdurre i lavori della mattinata saranno Sauro Rossi, Segretario Confederale CISL ed Anna Maria Foresi, Segretaria Nazionale FNP. Seguiranno gli interventi degli esperti del CENTRO DI RICERCA Wwell, Egidio Riva, Rosangela Lodigiani e Massimiliano Colombi.
Subito dopo è prevista la relazione di Roberto Pezzani Segretario Generale FNP e, alle 13.00, al termine del dibattito, le conclusioni di Daniela Fumarola, Segretaria Generale CISL.

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