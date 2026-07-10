Il Sistema Servizi CISL su “Avvenire”: Sicurezza, Diritti e Sostegno ai Cittadini nel 2026

Nell’ultimo appuntamento informativo sulle pagine di Avvenire dedicato al “Sistema Servizi” della CISL, vengono affrontati i temi caldi dell’attualità economica e sociale: dalla tutela dei consumatori online alle novità fiscali per la casa, fino alle sfide globali del clima e della previdenza. Ecco una panoramica dettagliata dei servizi e dei progetti attivi.

Adiconsum: un click per il diritto di recesso online

Acquistare online diventa più sicuro e trasparente. Dal 19 giugno 2026 è entrato in vigore il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo, che introduce l’obbligo del “pulsante di recesso” sui siti e sulle app dei professionisti. Come sottolineato da Adiconsum, grazie a questa novità i consumatori potranno esercitare il diritto di ripensamento in modo semplice e immediato direttamente sulla piattaforma usata per l’acquisto. Non sarà più necessario inviare email, PEC o raccomandate: basterà compilare il modulo elettronico e confermare.

Anolf: il “Modello Frosinone” per l’integrazione e il lavoro

L’Anolf territoriale continua a essere un motore fondamentale per l’inclusione. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo di ANOLF Frosinone, l’incontro si è trasformato in una vera celebrazione di accoglienza e dignità. Con oltre 25.000 cittadini di origine immigrata residenti nella provincia (circa il 5% della popolazione), una rete di solidarietà guidata dal valore dei giovani del Servizio Civile e delle donne volontarie lavora in stretta sinergia con la Filca Cisl. L’obiettivo resta la sicurezza e la dignità nei cantieri edili, dove la forza lavoro straniera supera il 30%.

Caf: allerta caldo, ma il condizionatore si paga meno con il Bonus 2026

Di fronte alle temperature in aumento, c’è una buona notizia sul fronte del risparmio domestico. La Legge di Bilancio ha confermato il Bonus Condizionatori per tutto il 2026. L’agevolazione consente una detrazione dall’IRPEF del 36%, che sale al 50% se l’immobile è destinato ad abitazione principale. La misura non richiede necessariamente una ristrutturazione edilizia, ma include la semplice installazione di impianti ad alta efficienza o a pompa di calore. Per non commettere errori (come l’obbligo del bonifico parlante ed entro 90 giorni l’invio all’ENEA), gli esperti del Caf CISL sono a disposizione per assistere i cittadini.

Ial: cambiamenti climatici e sicurezza sul lavoro

Ondate di calore estremo e stress termico non sono più eccezioni stagionali, ma minacce costanti per la salute dei lavoratori, specialmente in edilizia, logistica e agricoltura. Per rispondere a questa emergenza nasce il progetto “C² W² – Climate Change Warning for Workplaces”, finanziato dall’INAIL e avviato da CGIL, CISL e UIL. Con lo IAL Nazionale nel ruolo di capofila, il piano punta a formare circa 2.700 partecipanti in tutta Italia. Attraverso moduli specifici sui rischi emergenti e sui bilanci di sostenibilità (ESG), la sicurezza nei contesti lavorativi si fa finalmente più sostenibile e resiliente.

Inas: il ricalcolo della pensione può riservare sorprese stimate al rialzo

Molti pensionati potrebbero aver diritto a un assegno mensile più pesante senza saperlo. Il Patronato INAS CISL ricorda che una semplice verifica e domanda di ricalcolo può fare la differenza. Strumenti come il supplemento di pensione (per chi ha continuato a versare contributi dopo la pensione), la pensione supplementare, la ricostituzione contributiva o la neutralizzazione dei periodi lavorativi meno favorevoli a fine carriera, sono opportunità concrete. Il consiglio degli esperti è di non dare per scontato il primo calcolo effettuato dall’INPS e affidarsi alle sedi del Patronato per una verifica accurata.

Iscos: solidarietà e lavoro dignitoso nel Bilancio Sociale 2025

È stato ufficialmente pubblicato il Bilancio Sociale 2025 di ISCOS, l’istituto della CISL per la cooperazione allo sviluppo. Nonostante un contesto geopolitico complesso e i tagli globali agli aiuti pubblici, l’azione di ISCOS ha raggiunto direttamente o indirettamente oltre mezzo milione di persone attraverso 50 progetti. Dalla tutela dell’occupazione femminile a Lahore (Pakistan), alla salvaguardia della biodiversità marina in Senegal, fino alla protezione del suolo in El Salvador, l’impegno si traduce nel ridare dignità al lavoro senza lasciare indietro nessuno.

Sicet: il Nuovo Piano Casa va migliorato partendo dalle locazioni

Il sindacato inquilini del Sicet esprime forti perplessità sul Nuovo Piano Casa varato dal governo, ritenendo che manchi di una vera strategia strutturale sulle locazioni. Secondo il sindacato, il provvedimento privilegia l’Edilizia Residenziale Sociale (Ers) penalizzando l’Edilizia Residenziale Pubblica (Erp). A fronte di oltre 300.000 domande pendenti per una casa popolare e con il 47% delle famiglie in povertà assoluta che vive in affitto, la ricetta del Sicet propone misure più eque, come il rilancio del canone concordato e l’introduzione di quote obbligatorie di edilizia pubblica nei nuovi interventi edilizi.