Referendum 1946: Cisl e Fnp Cisl celebrano gli 80 anni della Repubblica. Iniziativa a Roma giovedì 18 giugno

A ottant’anni dal referendum del 2 giugno 1946 che sancì la nascita della Repubblica italiana, la FNP CISL e la CISL promuovono l’iniziativa “La storia e le storie di 80 anni di Repubblica”, in programma giovedì 18 giugno alle ore 10.00 presso la Sala Roma Eventi – Fontana di Trevi, in Piazza della Pilotta 4 a Roma.

L’appuntamento sarà dedicato a una delle pagine più importanti della storia democratica del nostro Paese e offrirà l’occasione per riflettere sul significato civile, sociale e umano della scelta che portò gli italiani a scegliere la Repubblica, aprendo una nuova stagione della vita democratica nazionale.

Ad aprire i lavori sarà il Segretario Generale nazionale della FNP CISL Roberto Pezzani. Interverranno Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Roma Tre, Giulia Guerrini, avvocato giuslavorista, autori del volume Viva il Re! Viva la Repubblica! edito da Mondadori e Aldo Carera, presidente della Fondazione Giulio Pastore e storico del lavoro e delle relazioni industriali. Le conclusioni saranno affidate alla Segretaria Generale della CISL Daniela Fumarola.

L’iniziativa nasce dalla volontà di ricordare il referendum istituzionale non soltanto come un passaggio fondamentale della storia politica italiana, ma anche come una vicenda profondamente umana, fatta di scelte, speranze, sacrifici e partecipazione.

Un contributo importante al progetto è stato fornito dalla FNP CISL, che attraverso le proprie strutture regionali e territoriali ha raccolto testimonianze, ricordi e racconti di persone, oggi ultracentenarie, che parteciparono al voto del 1946.

Protagonisti della giornata saranno infatti le donne e gli uomini che vissero quella stagione e che contribuirono prima alla nascita della Repubblica e poi alla ricostruzione democratica, sociale ed economica del Paese. Un patrimonio di memoria che, a ottant’anni di distanza, continua a parlare al presente e alle nuove generazioni.