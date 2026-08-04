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Sofia. Fumarola: «Assalto gravissimo che suscita rabbia e preoccupazione. Piena solidarietà ai ragazzi, ai loro educatori, alle famiglie e alle Comunità ebraiche»

4 Agosto 2026 | In Evidenza

Sofia. Fumarola: «Assalto gravissimo che suscita rabbia e preoccupazione. Piena solidarietà ai ragazzi, ai loro educatori, alle famiglie e alle Comunità ebraiche»

4 Agosto 2026 | In Evidenza

Daniela Fumarola

«L’assalto e le intimidazioni subite a Sofia da un gruppo di adolescenti e dai loro educatori, appartenenti anche alle Comunità ebraiche di Roma e Milano, sono un fatto gravissimo, che suscita rabbia e profonda preoccupazione». Lo scrive sui social la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, commentando l’aggressione da parte di un gruppo di naziskin che lo scorso 2 agosto ha tentato di forzare, e successivamente ha bloccato, l’ingresso di un hotel a Sofia, in Bulgaria, che ospitava adolescenti ebrei italiani, accompagnati dai loro educatori.

«È allarmante che nel 2026 possano ancora agire, con tale spregiudicatezza, movimenti che si richiamano apertamente al nazismo e al fascismo», aggiunge Fumarola, sollecitando tutte le forze democratiche «a unirsi non solo nella condanna, ma anche nella difesa concreta dei valori di libertà, democrazia e convivenza».

«La CISL – conclude infine la leader di Via Po – esprime piena solidarietà ai ragazzi, ai loro educatori, alle famiglie e alle Comunità coinvolte».

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