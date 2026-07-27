Lavoro. Fumarola, intervistata dal magazine della Fondazione Bellisario, traccia la rotta della Cisl su contrattazione, giovani e IA

Dalla lotta al caporalato nei campi al fianco delle braccianti agricole alle grandi sfide del lavoro di oggi: la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola, in una intervista al magazine della Fondazione Bellisario, traccia la rotta del sindacato nei prossimi mesi.
Dal rafforzamento della contrattazione decentrata per aumentare i salari reali e battere i contratti pirata al patto sociale; dalla formazione come diritto universale per governare l’impatto dell’Intelligenza Artificiale alle misure a favore dei giovani e delle donne: per Fumarola il punto fondamentale resta la qualità del lavoro. «Su questo – avverte – c’è ancora tantissimo da fare e noi siamo in prima linea».
La leader Cisl ha ricevuto il prestigioso riconoscimento della “Mela d’Oro” lo scorso 27 giugno, in occasione della tradizionale cerimonia del Premio Marisa Bellisario, tenutasi presso il Parco archeologico del Colosseo.
L’evento, registrato dalla Rai, sarà trasmesso il prossimo 4 agosto, in seconda serata alle 23:30 su Rai 1.