Enel. Fumarola: «Accordo su AI del settore elettrico un passo in avanti verso una governance dell’innovazione che non può tradursi in perdita dei posti di lavoro»

«Grazie all’impegno e alla volontà costruttiva del sindacato è stato firmato il primo accordo sull’AI del settore elettrico.
L’intesa raggiunta con Enel, oltre a confermare l’importanza della partecipazione, come strumento di dialogo e concertazione attiva tra le parti sociali, rappresenta un importante passo in avanti verso quella “governance dell’innovazione” che non può e non deve tradursi in perdita dei posti di lavoro».
È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl , Daniela Fumarola commentando positivamente l’intesa firmata tra i sindacati di categoria e l’Enel sull’AI.
«Al contrario, l’accordo comincia a definire organismi specifici e nuovi percorsi di tutela, garantendo stabilità occupazionale di lungo periodo, partecipazione attiva e crescita professionale dei lavoratori.
Congratulazioni alla Flaei-Cisl e alle altre organizzazioni sindacali per il risultato raggiunto», aggiunge la leader Cisl.