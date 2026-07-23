«Auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da tutta la comunità della CISL. La sua guida, saldamente ancorata ai valori della Costituzione, ne fa il punto di riferimento più autorevole del Paese. Per la Cisl un esempio prezioso di vicinanza al mondo del lavoro in tutte le sue declinazioni: sicurezza, giovani, donne, nell’interesse di una comunità nazionale piú coesa e fondata sulla partecipazione». E’ quanto sottolinea sui profili social del sindacato la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola esprimendo gli auguri della Confederazione di Via Po al Capo dello Stato in occasione oggi del suo ottantacinquesimo compleanno.
Mattarella. Fumarola augura buon compleanno al Presidente: «Esempio prezioso per il Paese»
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