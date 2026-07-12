Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. In Evidenza
  6. /
  7. Strage treni Puglia. Fumarola:...

Strage treni Puglia. Fumarola: «Ricordo delle vittime e la vicinanza ai loro familiari restano un dovere che coinvolge l’intero Paese»

12 Luglio 2026 | In Evidenza

Strage treni Puglia. Fumarola: «Ricordo delle vittime e la vicinanza ai loro familiari restano un dovere che coinvolge l’intero Paese»

12 Luglio 2026 | In Evidenza

Strage treni Puglia - foto VVFF

«A dieci anni dalla tragedia ferroviaria tra Andria e Corato, il ricordo delle vittime e la vicinanza ai loro familiari restano un dovere che coinvolge l’intero Paese. La presenza del Presidente della Repubblica alla commemorazione richiama il valore della memoria e l’impegno comune affinché drammi come quello del 12 luglio 2016 non si ripetano». È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola.

Il 12 luglio 2016, lungo la linea Bari-Barletta tra Andria e Corato, due treni passeggeri si sono scontrati frontalmente su un tratto a binario unico. L’impatto ad alta velocità ha provocato la morte di 23 persone e il ferimento di oltre 50 passeggeri, segnando il più grave disastro ferroviario in Puglia.

«La sicurezza è un diritto fondamentale e una responsabilità condivisa, che riguarda istituzioni, imprese, gestori dei servizi e parti sociali. Non può mai essere subordinata a logiche di risparmio ma deve tradursi in investimenti, manutenzione, formazione, innovazione e controlli.

Fare memoria significa rafforzare ogni giorno la cultura della prevenzione e mettere sempre al centro la tutela della vita e della dignità delle persone. Solo così renderemo davvero onore alle vittime» conclude la leader Cisl.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA