CCNL Autostrade e Trafori. Fumarola: «Un risultato che rafforza il potere d’acquisto dei lavoratori e la qualità dell’occupazione»

«Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Autostrade e Trafori rappresenta un risultato importante che rafforza il potere d’acquisto dei lavoratori, investe sulla qualità dell’occupazione, sul welfare, sulla partecipazione, sulla conciliazione tra vita privata, lavoro e responsabilità di cura».
Lo dichiara la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, commentando il rinnovo contrattuale raggiunto dalla Fit Cisl insieme alle altre organizzazioni sindacali di categoria.
«Questo rinnovo — aggiunge Fumarola — frutto della capacità negoziale della Fit Cisl e delle altre sigle, conferma il valore della contrattazione come leva per tutelare i salari, redistribuire la crescita, rafforzare il welfare contrattuale nell’interesse delle persone e della competitività del settore».
Un accordo che, secondo la leader della Cisl, testimonia come la contrattazione collettiva rimanga lo strumento più efficace per migliorare le condizioni di lavoro e garantire una distribuzione equa dei risultati economici, coniugando tutela dei lavoratori e sviluppo delle imprese.