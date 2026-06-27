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CCNL Autostrade e Trafori. Fumarola: «Un risultato che rafforza il potere d’acquisto dei lavoratori e la qualità dell’occupazione»

27 Giugno 2026 | In Evidenza

CCNL Autostrade e Trafori. Fumarola: «Un risultato che rafforza il potere d’acquisto dei lavoratori e la qualità dell’occupazione»

27 Giugno 2026 | In Evidenza

«Il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore Autostrade e Trafori rappresenta un risultato importante che rafforza il potere d’acquisto dei lavoratori, investe sulla qualità dell’occupazione, sul welfare, sulla partecipazione, sulla conciliazione tra vita privata, lavoro e responsabilità di cura».

Lo dichiara la Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, commentando il rinnovo contrattuale raggiunto dalla Fit Cisl insieme alle altre organizzazioni sindacali di categoria.

«Questo rinnovo — aggiunge Fumarola — frutto della capacità negoziale della Fit Cisl e delle altre sigle, conferma il valore della contrattazione come leva per tutelare i salari, redistribuire la crescita, rafforzare il welfare contrattuale nell’interesse delle persone e della competitività del settore».

Un accordo che, secondo la leader della Cisl, testimonia come la contrattazione collettiva rimanga lo strumento più efficace per migliorare le condizioni di lavoro e garantire una distribuzione equa dei risultati economici, coniugando tutela dei lavoratori e sviluppo delle imprese.



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