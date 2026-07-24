Sanità privata/RSA. Fumarola: «Pieno sostegno alla manifestazione a Roma. Inaccettabile negare rinnovi e salari»

«Pieno sostegno alla manifestazione di oggi a Roma, davanti al Ministero della Salute, promossa da Cisl Fp, Fp Cgil e Uil Fp per le lavoratrici e i lavoratori della Sanità privata e delle RSA, in attesa del rinnovo contrattuale da 8 e 14 anni». E’ quanto ha sottolineato la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola presente oggi a Roma al presidio unitario dei sindacati di categoria.

«È inaccettabile che strutture sostenute da risorse pubbliche continuino a negare salari adeguati e diritti a chi, con competenza e dedizione, si prende cura ogni giorno delle persone più fragili», aggiunge la leader Cisl.

«Finanziamenti e accreditamenti devono essere vincolati all’applicazione e al rinnovo dei CCNL. La qualità dell’assistenza dipende dalla dignità e dal valore riconosciuti al lavoro. Non si può speculare comprimendo i diritti di persone che sostengono una parte essenziale del nostro sistema sanitario e sociosanitario» ha concluso Fumarola.