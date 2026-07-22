Giovani, lavoro e il “diritto di restare” al Sud: l’iniziativa Cisl di Catania su Il Riformista e La Sicilia.

L’iniziativa promossa dalla Cisl a Catania, intitolata “Partecipazione è responsabilità: Giovani, Lavoro, Futuro” e conclusa dall’intervento della Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha trovato un ampio e articolato riscontro sulla stampa nazionale e locale. I quotidiani Il Riformista e La Sicilia hanno infatti dedicato ampi approfondimenti ai temi al centro dell’incontro, riprendendo le sollecitazioni del sindacato sul contrasto alla fuga dei talenti dal Mezzogiorno, sulla necessità di creare occupazione stabile e di qualità, e sull’urgenza di risposte concrete per vertenze strategiche come quella dello stabilimento Pfizer.

Il Riformista

Nell’articolo a firma di Eleonora Tiribocchi pubblicato su Il Riformista, viene messo in risalto il netto cambio di paradigma richiesto dalla leader della Cisl per il futuro del Sud. Fumarola ha sottolineato come occorra superare una volta per tutte sia la retorica del vittimismo sia la logica dell’assistenzialismo basata sulla semplice pioggia di bonus temporanei.

Pur riconoscendo che la mobilità ed i percorsi di studio o lavoro all’estero rappresentano un’opportunità di arricchimento personale, la segretaria generale ha rimarcato che non è accettabile che il trasferimento diventi una scelta obbligata, rivendicando con forza la necessità di tutelare il fondamentale “diritto di restare”.

Per frenare lo spopolamento giovanile ed il declino demografico, la Cisl rilancia quindi la proposta di un Patto della responsabilità tra Governo, parti sociali e sistema produttivo, volto ad assicurare un’autonomia reale ai ragazzi attraverso retribuzioni adeguate, stabilità contrattuale e un’adeguata rete di servizi alle famiglie.

La Sicilia

Sul fronte della stampa locale, La Sicilia si focalizza sui drammatici numeri emersi durante il convegno — che vedono oltre 200mila giovani aver lasciato l’isola negli ultimi dieci anni — e sulla piattaforma in dieci punti presentata dalla Cisl etnea per avviare un confronto permanente con le istituzioni, l’università ed il tessuto produttivo del territorio.

Il quotidiano ripercorre l’intervento di Daniela Fumarola, che ha richiamato l’attenzione sulla qualità del lavoro, evidenziando come all’aumento quantitativo degli occupati debba corrispondere un deciso miglioramento delle tutele e dei salari, con un occhio di riguardo alla parità di genere e al sostegno alla genitorialità, affinché le donne non siano più costrette a scegliere tra la carriera ed i figli.

La leader Cisl ha inoltre ricordato il potenziale di crescita del Mezzogiorno per l’intero Paese e ha garantito massima vicinanza ai lavoratori del polo farmaceutico Pfizer di Catania, definendo la salvaguardia dell’occupazione e dei siti industriali del Sud come una vertenza di primaria rilevanza nazionale.