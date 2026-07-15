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Contrattazione sociale. Intervista a Daniela Fumarola su Il Tempo: «Oltre 700 accordi nei territori per rispondere ai bisogni reali delle persone»

15 Luglio 2026 | Attualità, Daniela Fumarola

Contrattazione sociale. Intervista a Daniela Fumarola su Il Tempo: «Oltre 700 accordi nei territori per rispondere ai bisogni reali delle persone»

15 Luglio 2026 | Attualità, Daniela Fumarola

Intervista a Daniela Fumarola su Il tempo sulla Contrattazione sociale

Nel 2025 la Cisl ha firmato più di settecento accordi nei Comuni italiani, un record post-pandemia che dimostra come il dialogo sociale sia la chiave per programmare il welfare di prossimità insieme agli enti locali.

In un’intervista rilasciata a Il Tempo, la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola spiega l’importanza di questa azione capillare:

«La contrattazione sociale permette di programmare politiche che incidono ogni giorno sulla qualità della vita delle comunità. Dove c’è dialogo sociale si trovano soluzioni più efficaci, efficienti e durature».

Dalle risposte concrete su servizi socio-sanitari, famiglie e non autosufficienza , fino alla ferma posizione del sindacato sul tema dei salari — con il no al salario minimo per legge a favore del rafforzamento dei contratti collettivi nazionali (CCNL) —, la Cisl traccia la rotta per affrontare le transizioni demografiche e tecnologiche attraverso un grande Patto Sociale. [Leggi l’intervista completa a Daniela Fumarola]

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