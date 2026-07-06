Sindacato: Fumarola, Brunetta, Calderone, Garavaglia giovedì 9 luglio al Cnel a Convegno in ricordo di Tina Anselmi e le riforme del lavoro

Sarà la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, giovedì 9 luglio, a concludere a Roma con il suo intervento il Convegno: “1976-2026: TINA ANSELMI E LE RIFORME DEL LAVORO” , che si terrà presso il Cnel – Sala Marco Biagi, Via D. Lubin 2, dalle 9.30 alle 13.30.
L’iniziativa, organizzata da Fondazione Giulio Pastore, Fondazione Tarantelli, Fondazione Corazzin, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), sarà coordinata da Emmanuele Massagli, Presidente Fondazione Ezio Tarantelli e componente esperto del CNEL.
Aprirà i lavori Renato Brunetta Presidente, CNEL, seguiranno gli interventi di Marina Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Pia Garavaglia, Presidente, ANPC (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani), Valentina Magrin, Presidente dell’Associazione “In memoria di Tina Anselmi”, Aldo Carera, Presidente, Fondazione Pastore, Carole J. Beebe Tarantelli, psicoanalista, già deputata del Parlamento italiano, Annameria Parente, Consigliera di amministrazione Fondazione Ezio Tarantelli, Mauro Pitteri, storico Fondazione Corazzin.