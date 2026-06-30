Lavoro autonomo. Domani a Roma Daniela Fumarola a Stati Generali FeLSA CISL

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Si svolgeranno domani 1 luglio 2026 a Roma ( Building Hotel- Via Montebello 126) gli Stati Generali del Lavoro Autonomo, promossi dalla FeLSA CISL, la federazione sindacale che rappresenta il lavoro somministrato, atipico e autonomo.

La giornata sarà introdotta e animata dagli interventi dei rappresentanti delle diverse categorie del mondo autonomo che aderiscono alla Federazione: venditori ambulanti, freelance, operatori delle discipline del benessere e dello spettacolo viaggiante, operatori della giustizia, mandatari SIAE, oltre ai lavoratori che operano attraverso le piattaforme digitali, come rider e shopper.

I lavori proseguiranno con una tavola rotonda di approfondimento sulle trasformazioni del mercato del lavoro a cui Aldo Carera, Presidente della Fondazione Pastore, Emmanuele Massagli, Presidente della Fondazione Tarantelli, i Presidenti di CAF CISL e INAS CISL, Enzo Pelle e Davide Guarini,

Le conclusioni della giornata saranno affidate alla Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola.

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