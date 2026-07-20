Lavoro. Domani la leader Cisl, Fumarola, a Catania su giovani e Patto generazionale 

«Partecipazione è responsabilità: giovani, lavoro, futuro»: è questo il titolo dell’iniziiativa promossa dalla Cisl Catania, domani martedì 21 luglio alle 9,30 al Seminario arcivescovile di via Braille numero 26, per avviare il Patto generazionale per l’area metropolitana di Catania.
L’iniziativa vuole aprire uno spazio di confronto stabile tra giovani, istituzioni, diocesi, scuola, università, mondo del lavoro, imprese e parti sociali, con la partecipazione attiva delle consulte giovanili del territorio etneo.
Ad aprire i lavori sarà Lucrezia Quadronchi, segretaria territoriale della Cisl etnea. L’introduzione sarà affidata al segretario generale, Maurizio Attanasio. Concluderà l’incontro la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.