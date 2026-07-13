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Welfare. Domani a Roma presentazione “Report” Cisl-Fnp sugli accordi di contrattazione sociale nei comuni italiani. Conclude la leader Cisl Daniela Fumarola 

13 Luglio 2026 | Comunicati stampa

Welfare. Domani a Roma presentazione “Report” Cisl-Fnp sugli accordi di contrattazione sociale nei comuni italiani. Conclude la leader Cisl Daniela Fumarola 

13 Luglio 2026 | Comunicati stampa

“CONTRATTARE e PARTECIPARE per PROGRAMMARE e DARE FORMA
SOCIALE allo SVILUPPO dei TERRITORI”: è questo lo slogan dell’iniziativa della Cisl e della Fnp Cisl in programma domani 14 luglio a Roma alle ore 10:00 presso il Centro Congressi Cavour (Via Cavour 50/a) dove sarà illustrato il Rapporto sugli accordi di contrattazione sociale stipulati nel corso del 2025 in 1615 comuni italiani. Ad introdurre i lavori saranno Sauro Rossi,
Segretario Confederale CISL ed Anna Maria Foresi, Segretaria Nazionale FNP. Seguiranno gli interventi degli esperti del CENTRO DI RICERCA Wwell, Egidio Riva, Rosangela Lodigiani e Massimiliano Colombi. Subito dopo è prevista la relazione di Roberto Pezzani Segretario Generale FNP e, alle 13.00,  al termine del dibattito, le conclusioni di Daniela Fumarola, Segretaria Generale CISL.

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