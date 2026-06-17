Sindacati. Fumarola domani a Roma a convegno Cisl/Fnp Cisl su ottanta anni Repubblica

Domani, giovedì 18 giugno, la leader Cisl Daniela Fumarola, presso la Sala Roma Eventi – Fontana di Trevi, in Piazza della Pilotta 4 a Roma, concluderà l’iniziativa organizzata dalla Cisl e dalla Fnp Cisl “La storia e le storie di 80 anni di Repubblica”. Aprirà i lavori, alle ore 10,00, il Segretario Generale della FNP CISL Roberto Pezzani. Interverranno Alfonso Celotto, professore ordinario di Diritto Costituzionale all’Università Roma Tre, Giulia Guerrini, avvocato giuslavorista, autori del volume Viva il Re! Viva la Repubblica! edito da Mondadori e Aldo Carera, presidente della Fondazione Giulio Pastore, storico del lavoro e delle relazioni industriali.