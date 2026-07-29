Relazioni industriali. Fumarola: «Incontro con Associazioni datoriali importante ed utile. Primo passo verso un nuovo accordo quadro condiviso»

«È stato un incontro importante e utile. Abbiamo definito un percorso di lavoro e calendarizzato i prossimi appuntamenti che si svolgeranno a settembre. Al centro del confronto abbiamo posto le priorità contenute nell’accordo sottoscritto da CISL, CGIL e UIL». È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, sull’incontro di oggi presso la sede di Confindustria con le 14 associazioni datoriali.

«C’è una comune volontà di riscrivere un accordo quadro sulle relazioni industriali che sappia tenere insieme le esigenze del sistema delle imprese e quelle delle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di modernizzare il modello di relazioni industriali del nostro Paese, rafforzando la buona rappresentanza, valorizzando la contrattazione nazionale e decentrata, diffondendo la partecipazione dei lavoratori, potenziando la formazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono temi che costituiscono una road map per rilanciare qualità del lavoro, tutele e crescita delle imprese e del Paese. Un cammino con cui vogliamo rispondere nella coesione alle epocali transizioni in atto. Quello di oggi rappresenta un primo passo di un percorso che auspichiamo possa concludersi rapidamente. Le persone chiedono certezze, prospettive, stabilità. Crediamo che, attraverso una reale partecipazione e una piena assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori, sia possibile costruire quelle risposte di cui il Paese ha oggi grande bisogno.» conclude Fumarola.