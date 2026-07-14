Lavoro. Fumarola: «Con Cgil e Uil chiesto incontro a imprese»

«Ieri insieme a Cgil e Uil abbiamo inviato alle 14 associazioni firmatarie (del documento unitario sulla rappresentanza e la contrattazione ndr) una richiesta di incontro chiedendo anche il testo dell’accordo perche’ pensiamo che sia il tempo maturo per andare avanti». Lo ha detto la leader della Cisl, Daniela Fumarola, a margine della presentazione del rapporto sulla contrattazione sociale.

«Penso che ci sia stato un grandissimo esercizio di responsabilita’ da parte non solo sindacale ma anche datoriale perche’ – ha osservato Fumarola – e’ fondamentale innovare le relazioni industriali, e’ fondamentale occuparsi di rappresentativita’, di contrattazione, di partecipazione, di salute e sicurezza, insomma dei temi che noi abbiamo indicato nella nostra piattaforma che vogliamo mettere a confronto con le nostre controparti. Auspichiamo che questo incontro possa avvenire nel piu’ breve tempo possibile per arrivare poi a un accordo piu’ allargato che possa essere il punto di partenza anche per ulteriori accordi interconfederali con i diversi settori».