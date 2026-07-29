Previdenza. Fumarola: «Al Governo chiediamo un confronto organico. Servono riforme eque e strutturali per rafforzare la coesione sociale»

«Al Governo chiediamo un confronto organico sul futuro del sistema previdenziale, perché l’adeguatezza delle pensioni, l’invecchiamento della popolazione e il rapporto tra previdenza pubblica e complementare non possono essere affrontate con interventi episodici». Lo ha detto la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, aprendo i lavori del Coordinamento Previdenza e Fondi pensione, riunito oggi a Roma, presso la sede nazionale di via Po.

Un appuntamento importante per fare il punto sul lavoro svolto e definire la linea d’azione in vista dell’imminente sessione di bilancio e delle sfide del 2027.

«Lo faremo difendendo il primo e il secondo pilastro, l’autonomia della contrattazione, il ruolo dei fondi negoziali e investendo sempre di più sulla competenza e sulla partecipazione», ha aggiunto Fumarola.

«Perché costruire un sistema previdenziale più equo e più solido significa rafforzare la fiducia delle persone nel futuro e, con essa, la coesione della nostra comunità», ha concluso la Segretaria Generale della Cisl.

La mattinata, dedicata alla previdenza complementare e ai fondi pensione, ha visto la relazione tecnica di Paolo Pellegrini, Vice Direttore generale MEFOP, e l’intervento di Andrea Mariani, Segretario di Assofondipensione, prima delle conclusioni affidate a Ignazio Ganga, Vice Presidente di Assofondipensione. Nel pomeriggio, dedicato all’attività del CIV INPS e dei Comitati regionali e provinciali INPS, si sono succeduti gli interventi di Ignazio Ganga, Consigliere CIV INPS, Enzo Lezzi, Segretario Nazionale FNP, Valeria Picchio, Coordinatrice della Commissione prestazioni CIV INPS, Angela Maria Caracciolo, Consigliera CIV INPS, e Davide Guarini, Presidente di INAS-CISL.