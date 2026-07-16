Forlimpopoli. Fumarola: «Solidarietá alla Cisl Romagna per scritte ingiuriose»

«Solidarietà alla Cisl Romagna per le scritte ingiuriose e diffamatorie nei confronti della nostra sede di Forlimpopoli. Un gesto infimo e vigliacco, oltre che un attacco intollerabile non solo alla Cisl, ma ai valori democratici e di libertà che il sindacato rappresenta e difende ogni giorno nei posti di lavoro e nei territori».

È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, commentando il blitz notturno che ha deturpato con scritte offensive la facciata d’ingresso degli uffici di via Pertini, un attacco prontamente denunciato alle forze dell’ordine e a cui l’organizzazione ha risposto garantendo la continuità di tutti i servizi per i cittadini.

«Chi pensa di intimidire un’organizzazione come la Cisl che si batte ogni giorno per una società più giusta, solidale e coesa, rafforza solo la nostra determinazione a proseguire liberamente ed in autonomia il nostro impegno al fianco delle persone che rappresentiamo» aggiunge la leader Cisl.