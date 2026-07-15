Lavoro. Fumarola: «Firma contratto del Comparto Sicurezza e Difesa risultato importante»

«Accogliamo con grande soddisfazione la firma oggi del rinnovo del contratto del Comparto Sicurezza e Difesa. È un risultato importante frutto della capacita’ negoziale e dell’impegno della Fns Cisl e delle altre sigle che conferma il valore della contrattazione come strumento fondamentale per riconoscere il lavoro delle donne e degli uomini che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini, la legalità e la tenuta democratica del Paese». E’ quanto sottolinea sui social la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«Il fatto che l’intesa sia stata raggiunta durante la vigenza del contratto rappresenta un elemento di grande rilievo, perché consente di dare risposte più tempestive ai lavoratori, evitando ritardi che in passato hanno spesso penalizzato il potere d’acquisto delle retribuzioni.

Positiva anche la scelta di destinare la gran parte delle risorse agli incrementi stipendiali fissi, rafforzando così il valore strutturale delle retribuzioni e producendo effetti positivi anche sul piano previdenziale.

Continueremo a sostenere gli sforzi della nostra categoria ed ogni iniziativa utile a migliorare le condizioni di lavoro, la qualità professionale e il riconoscimento economico di chi opera, spesso in situazioni difficili e con grande senso dello Stato» conclude la leader Cisl.