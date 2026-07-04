Trasporto aereo. Fumarola: «Contratto Vettori e Ita Airways rafforza salari, welfare, previdenza valorizzando il lavoro e le professionalità di chi ogni giorno opera in un settore strategico»

«La sottoscrizione del rinnovo del CCNL del Trasporto Aereo – Parte Specifica Vettori- e del Contratto Collettivo Aziendale di ITA Airways, rappresenta un risultato importante, frutto di un confronto serio e di una contrattazione responsabile».

E’ quanto sottolinea sui social la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola.

«L’intesa rafforza salari, welfare, previdenza e tutele, valorizzando il lavoro e le professionalità di chi ogni giorno opera in un settore strategico come il trasporto aereo, fondamentale per garantire i collegamenti del Paese, sostenere la mobilità delle persone e accompagnare la crescita del turismo, uno dei principali motori dell’economia italiana.

È un accordo che, grazie alla capacita’ innovativa della Fit Cisl e delle altre sigle , guarda al futuro e conferma il valore della contrattazione come strumento di salvaguardia dei salari, sviluppo, coesione sociale e competitività» conclude la leader Cisl.