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Lavoro. Fumarola: «Rinnovo contratto trasporto aereo – settore catering conferma valore dialogo sociale»

19 Giugno 2026 | In Evidenza

Lavoro. Fumarola: «Rinnovo contratto trasporto aereo – settore catering conferma valore dialogo sociale»

19 Giugno 2026 | In Evidenza

«Il rinnovo oggi del CCNL del trasporto aereo – settore catering è un risultato importante che conferma il valore della contrattazione e del dialogo sociale come strumenti concreti per migliorare le condizioni di chi lavora e rafforzare la qualità dell’occupazione nel settore». E’ quanto sottolinea la leader della Cisl Daniela Fumarola sui profili social del sindacato.

«L’accordo prevede incrementi economici significativi, il rafforzamento della sanità integrativa, maggiori tutele in caso di malattia e nuove misure di welfare. Complimenti alla FitCisl e a tutte le strutture sindacali che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo», conclude Fumarola.

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