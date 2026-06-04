Lavoro. Fumarola: «Contratto Unionmeccanica – Confapi risultato importante che tutela potere d’acquisto e conferma ruolo responsabile Parti Sociali

«Il rinnovo del contratto nazionale Unionmeccanica – Confapi rappresenta un risultato importante che conferma il valore della contrattazione e della responsabilità delle Parti Sociali nel dare risposte concrete alle lavoratrici e ai lavoratori delle piccole e medie imprese metalmeccaniche». È quanto sottolinea la Segretaria Generale della Cisl, Daniela Fumarola, sui profili social del sindacato, commentando positivamente l’intesa Unionmeccanica – Confapi.

«L’accordo sottoscritto dalla Fim Cisl insieme agli altri sindacati garantisce incrementi salariali significativi, tutela il potere d’acquisto attraverso la clausola di salvaguardia e rafforza diritti fondamentali in materia di sicurezza, formazione, inclusione e conciliazione tra vita e lavoro.

È un rinnovo che guarda al futuro, accompagnando le trasformazioni tecnologiche e organizzative del settore con maggiori investimenti sulle competenze e sulla partecipazione dei lavoratori.

Un’intesa equilibrata e innovativa che offre stabilità a circa 450 mila addetti e rafforza il ruolo della contrattazione come strumento essenziale per migliorare salari, qualità del lavoro e competitività delle imprese» conclude la leader Cisl.