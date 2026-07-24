Rider. Fumarola: «Superare il cottimo con compensi equi, tutele vere contro il meteo estremo e più sicurezza nelle città»

«La CISL è al fianco della Felsa Cisl e di tutti i rider che oggi manifestano in piazza a Bologna e a Lecce». E’ quanto sottolinea sui social la leader della Cisl Daniela Fumarola commentando le iniziative di mobilitazione della categoria sul tema delle tutele per i rider.

«È ora di superare il cottimo con compensi equi, tutele vere contro il meteo estremo e più sicurezza nelle città. Il Ministero del Lavoro convochi subito il tavolo: servono strumenti di indennizzo ad hoc per lo stop alle consegne deciso da Comuni e Regioni. Salute e reddito dei lavoratori non si mettono in alternativa» aggiunge Fumarola.