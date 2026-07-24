Iscriviti alla CISL

La CISL

Eventi

Grandi Temi

Area Stampa

Logo Cisl
Iscriviti alla CISL

  1. CISL
  2. /
  3. Notizie
  4. /
  5. In Evidenza
  6. /
  7. Rider. Fumarola: «Superare...

Rider. Fumarola: «Superare il cottimo con compensi equi, tutele vere contro il meteo estremo e più sicurezza nelle città»

24 Luglio 2026 | In Evidenza

Rider. Fumarola: «Superare il cottimo con compensi equi, tutele vere contro il meteo estremo e più sicurezza nelle città»

24 Luglio 2026 | In Evidenza

«La CISL è al fianco della Felsa Cisl e di tutti i rider che oggi manifestano in piazza a Bologna e a Lecce». E’ quanto sottolinea sui social la leader della Cisl Daniela Fumarola commentando le iniziative di mobilitazione della categoria sul tema delle tutele per i rider.

«È ora di superare il cottimo con compensi equi, tutele vere contro il meteo estremo e più sicurezza nelle città. Il Ministero del Lavoro convochi subito il tavolo: servono strumenti di indennizzo ad hoc per lo stop alle consegne deciso da Comuni e Regioni. Salute e reddito dei lavoratori non si mettono in alternativa» aggiunge Fumarola.

Notizie Correlate

tesseramento cisl
Seguici su Facebook Seguici su WhatsApp

IN PRIMO PIANO

ATTUALITÀ

IN EVIDENZA

Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa
Aggiungi un posto al tavolo. Firma la legge di iniziativa popolare che promuove la partecipazione dei lavoratori all'impresa