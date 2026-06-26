Lavoro autonomo. Il 1° luglio gli Stati Generali della FeLSA Cisl. Fumarola: «Vogliamo garantire che l’indipendenza lavorativa sia sempre una scelta di libertà e di realizzazione professionale»

Si svolgeranno mercoledì 1° luglio 2026 a Roma ( Building Hotel- Via Montebello 126) gli Stati Generali del Lavoro Autonomo, promossi dalla FeLSA CISL, la federazione sindacale che rappresenta il lavoro somministrato, atipico e autonomo.

La giornata sarà introdotta e animata dagli interventi dei rappresentanti delle diverse categorie del mondo autonomo che aderiscono alla Federazione: venditori ambulanti, freelance, operatori delle discipline del benessere e dello spettacolo viaggiante, operatori della giustizia, mandatari SIAE, oltre ai lavoratori che operano attraverso le piattaforme digitali, come rider e shopper.

I lavori proseguiranno con una tavola rotonda di approfondimento sulle trasformazioni del mercato del lavoro.

Interverranno: Aldo Carera, Presidente della Fondazione Pastore, che fornirà un focus sul tema “Identità della CISL e lavoro autonomo”; Emmanuele Massagli, Presidente della Fondazione Tarantelli, che offrirà un punto di osservazione sull’evoluzione delle transizioni occupazionali, delle modalità organizzative e delle nuove professioni; i Presidenti di CAF CISL e INAS CISL, Enzo Pelle e Davide Guarini, che illustreranno il ruolo fondamentale dei servizi non solo per l’accesso a determinate prestazioni, ma per garantire la qualità stessa del lavoro autonomo. Le conclusioni della giornata saranno affidate alla Segretaria Generale della CISL, Daniela Fumarola.

«Sarà una giornata importante per la nostra federazione», afferma Daniel Zanda, Segretario Generale FeLSA CISL.

«Vogliamo dare evidenza che il nostro sindacato rappresenta anche migliaia di lavoratori autonomi che, come tali, hanno bisogno di tutele e servizi, ma soprattutto di una proposta associativa affinché l’indipendenza non si tramuti in solitudine. La rappresentanza costituita in questi anni è eterogenea: abbiamo attività storiche che oggi si interrogano su come adeguare il loro modo di lavorare e nuove organizzazioni del lavoro dettate dall’utilizzo di algoritmi e piattaforme digitali. Al centro di tutto questo c’è sempre la persona, che merita ascolto, partecipazione e un’evoluzione del concetto di tutela: non solo in un’ottica difensiva, ma promozionale. Ovvero, il sindacato tutela i lavoratori autonomi promuovendo il buon lavoro, la professionalità e la legalità», aggiunge Zanda.

«La CISL è da sempre la casa di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori», afferma Daniela Fumarola, Segretaria Generale della CISL.

«Questo appuntamento conferma il nostro forte impegno a non lasciare indietro nessuno in una fase di profonde trasformazioni economiche e tecnologiche. Il lavoro autonomo, che spazia dalle professioni storiche ai nuovi mestieri legati alle piattaforme digitali, rappresenta una componente vitale ed essenziale per la crescita del Paese. Come tale, merita piena dignità, tutele adeguate, garanzie sull’equo compenso e un welfare su misura.

La grande sfida del nostro sindacato è quella di tessere continuamente nuove reti di solidarietà e di protezione sociale: vogliamo garantire che l’indipendenza lavorativa sia sempre una scelta di libertà e di realizzazione professionale, e mai una condanna alla precarietà o all’invisibilità. Insieme alla FeLSA, continueremo a batterci affinché la persona e i suoi bisogni restino sempre al centro del mercato del lavoro, governando le transizioni in atto per trasformare le sfide del futuro in diritti concreti e tangibili», conclude la leader Cisl.