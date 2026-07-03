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Terziario. Il 7 luglio a Roma l’Assemblea nazionale della Fisascat Cisl. Prevista la presenza di oltre 700 rappresentanti sindacali di commercio, turismo e servizi. Conclude Daniela Fumarola

3 Luglio 2026 | In Evidenza

Terziario. Il 7 luglio a Roma l’Assemblea nazionale della Fisascat Cisl. Prevista la presenza di oltre 700 rappresentanti sindacali di commercio, turismo e servizi. Conclude Daniela Fumarola

3 Luglio 2026 | In Evidenza

Rappresentatività sindacale e contrattazione di qualità per il lavoro dignitoso nel terziario privato”: sarà questo il filo conduttore dell’Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati della Fisascat Cisl, in programma il prossimo 7 luglio a Roma alle ore 10.00, presso il Teatro all’aperto Ettore Scola della Casa del Cinema di Villa Borghese.

Oltre 700 rappresentanti sindacali delle lavoratrici e dei lavoratori, espressione dei territori e dei comparti organizzati dalla federazione cislina, si ritroveranno nella Capitale per rilanciare il ruolo della presenza organizzata del sindacato nei luoghi di lavoro e per confrontarsi sulle nuove sfide della contrattazione collettiva, in una fase decisiva per il futuro delle relazioni industriali e del lavoro nel Terziario privato.
Ad aprire i lavori sarà il segretario organizzativo della Fisascat Cisl, Luigi Spinzi, cui seguiranno gli interventi delle delegate, dei delegati provenienti e del segretario generale Vincenzo Dell’Orefice. Le conclusioni saranno affidate alla segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

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