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Fisco. Ganga: «Detassazione tredicesime intervento necessario per salvaguardare il potere di acquisto di lavoratori e pensionati»

12 Giugno 2026 | In Evidenza

Fisco. Ganga: «Detassazione tredicesime intervento necessario per salvaguardare il potere di acquisto di lavoratori e pensionati»

12 Giugno 2026 | In Evidenza

«Tutto quello che in questo tempo può aiutare i redditi delle fasce economicamente fragili, è per la Cisl condivisibile ed opportuno tanto più perché si interviene a favore di chi paga per intero le imposte come i lavoratori dipendenti e i pensionati. Per questo riteniamo che la detassazione delle tredicesime sia un intervento necessario per salvaguardare il loro potere di acquisto in particolare in un frangente in cui le tensioni sui prezzi dell’energia incidono sui redditi, in particolare quelli bassi». Lo sottolinea il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga. 

«Per la Cisl resta fondamentale continuare nella proficua direzione intrapresa del recupero dell’evasione fiscale così da riportare nel perimetro della tassazione ordinaria ulteriori quote degli 80 miliardi di euro ancora oggi evasi. Sono per noi risorse indispensabili per gli investimenti, la sanità, la ricerca, l’istruzione, l’innovazione determinanti per sostenere la crescita del nostro Paese e garantire salarie pensioni più elevati. 

Ribadiamo la nostra disponibilità ad un grande patto per la crescita e lo sviluppo che veda tutte le parti sociali protagoniste nell’interesse del nostro paese, così da avviare un processo virtuoso e condiviso che conduca il nostro sistema economico su un percorso di crescita strutturale e che attraverso la contrattazione e la partecipazione valorizzi i salari» conclude Ganga. 

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