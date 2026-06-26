Premio Bellisario. Fumarola al Quirinale da Mattarella, insieme alle altre vincitrici della “Mela d’Oro”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato nel pomeriggio al Quirinale le vincitrici della XXXVIII edizione del Premio Marisa Bellisario, accompagnate dalla Presidente della Fondazione, Lella Golfo. Tra le premiate, la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola.

L’incontro ha offerto al Capo dello Stato l’occasione per ribadire il valore del protagonismo femminile non solo nelle istituzioni e nell’economia, ma anche nel mondo del lavoro e della rappresentanza sindacale, definendo la presenza delle donne come un fattore di stabilità e un fondamentale messaggio di pace per l’intera società.

Nel corso del colloquio, Mattarella ha sottolineato come la crescita della presenza femminile rappresenti un beneficio concreto e misurabile in ogni settore, osservando come le intese siglate e predisposte da donne abbiano mediamente una durata e un’efficacia maggiori, e rimarcando come la versatilità e la competenza manageriale e sociale delle donne siano oggi indispensabili. Il Presidente ha poi espresso gratitudine per una rassegna capace di mettere in luce esperienze diversificate, unite dalla comune capacità di orientare positivamente il Paese.

La consegna della “Mela d’Oro” a Daniela Fumarola assume un significato profondo per la Cisl e per tutto il mondo del lavoro. Il Premio Bellisario riconosce la sua guida autorevole all’interno del sindacato, inteso come spazio cruciale per la tutela dei diritti e la promozione dell’equità di genere. Il Capo dello Stato ha richiamato l’importanza della partecipazione delle donne nella società, nel sindacato, nelle imprese e nello sport, settori trainanti capaci di generare coesione sociale e di lanciare un messaggio di fiducia e di orientamento per le giovani generazioni.