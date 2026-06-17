Contratti. Fumarola all’Ansa: «Piattaforma unitaria scelta di responsabilità che rafforza il ruolo delle parti sociali»

«Una piattaforma di assoluto valore, capace di qualificare in maniera determinante il negoziato con le parti datoriali nella direzione di un nuovo accordo quadro che aggiorni le principali materie del lavoro: dalla rappresentanza alla lotta al dumping contrattuale e salariale, dal rilancio delle retribuzioni alla formazione, fino alla partecipazione dei lavoratori e alla salute e sicurezza”. È quanto ha dichiarato la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, commentando con l’Ansa l’intesa raggiunta da Cgil, Cisl e Uil sulla piattaforma unitaria che sarà alla base ora del confronto con le associazioni datoriali.

«Si tratta di un risultato importante perché riporta il sindacato confederale a confrontarsi con una posizione comune sui temi che definiscono la nostra missione di rappresentanza e tutela del lavoro. È una scelta di responsabilità che rafforza il ruolo delle parti sociali e offre al Paese una prospettiva concreta di modernizzazione delle relazioni industriali”, prosegue.

Per la Cisl, uno dei punti qualificanti della piattaforma è la riaffermazione del valore della contrattazione collettiva come strumento fondamentale per determinare il salario giusto e valorizzare il lavoro. «Vogliamo rafforzare i contratti nazionali, contrastare i contratti pirata, definire criteri certi di rappresentatività e rendere più efficace il sistema di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Allo stesso tempo – sottolinea ancora Fumarola – proponiamo un confronto più dinamico sulla parte economica dei contratti e un forte rilancio della contrattazione decentrata, aziendale e territoriale, per redistribuire produttività e valore aggiunto e sostenere concretamente il potere d’acquisto».

Nella piattaforma sindacale, sottolinea la Cisl, trovano spazio anche proposte avanzate sulla formazione continua, con il riconoscimento di un diritto soggettivo lungo tutto l’arco della vita lavorativa, sul rafforzamento della salute e sicurezza e sulla diffusione della partecipazione dei lavoratori nei processi decisionali e nelle grandi transizioni, comprese quelle legate all’intelligenza artificiale.

«Ora bisogna imprimere una forte accelerazione al confronto con le parti datoriali. Ci sono tutte le condizioni per costruire un’intesa moderna che rafforzi contrattazione e produttività, innalzi i salari promuovendo il protagonismo dei lavoratori, rilanci innovazione e formazione insieme al benessere dei lavoratori. Fattori indispensabili per dare un impulso alla competitività, elevare la qualità del lavoro mettendo la persona al centro delle trasformazioni economiche e tecnologiche in atto”, conclude Fumarola.