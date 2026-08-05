On line il numero 7/8-2026 della rivista “Il Progetto”

E’ online il numero doppio di luglio-agosto (n. 7/8) della rivista Il Progetto edita dalla Fondazione Ezio Tarantelli.

Questo volume, scaricabile integralmente o per singoli articoli nel sito dedicato ilprogetto.fondazionetarantelli.it, si apre con l’articolo di Emmanuele Massagli, inserito nella rubrica Primo Piano, sull’accordo in discussione tra associazioni sindacali e datoriali in materia di contrattazione e rappresentanza, a seguito della presentazione delle piattaforme contenenti le ipotesi di accordo quadro, destinato, se sarà sottoscritto, a superare il Patto Ciampi-Giugni del 1993.

La rivista prosegue con due contributi, nella sezione “Le radici e le ali”, dedicati a Tina Anselmi, alla quale è stato intitolato il convegno dello scorso 9 luglio, per celebrare i 50 anni dalla sua nomina a Ministro del Lavoro. Il contributo di Ester Crea ripercorre i diversi momenti del convegno: un appuntamento che ha riportato al presente la lezione di una donna che non separò mai le istituzioni dalla vita concreta delle persone.

Nella stessa sezione è pubblicato l’intervento della Segretaria Generale Daniela Fumarola, che ha concluso i lavori della giornata.

Daniel Zanda e Paolo di Gerio trattano il delicato argomento del lavoro in staff leasing (sezione “Mercati del lavoro”). Il loro contributo parte dal tema della legittimità dell’istituto, il cui vaglio di conformità con l’ordinamento comunitario è stato rimesso da alcune Corti Giurisdizionali italiane alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Anche il contributo di Maria Berretta è incentrato sullo staff leasing e, in particolare, sulla presentazione dei risultati di una ricerca della Fondazione Ezio Tarantelli dedicata alla rappresentanza dei lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato nei diversi Paesi Europei.

Nella sezione “Orizzonti sindacali” è ospitato un articolo di Maria Ioana Tarnita che ci presenta il percorso formativo appena avviato “GenerAzione CISL – Costruire rappresentanza, mobilitare futuro”, promosso dalla CISL per formare futuri esperti della partecipazione e delle relazioni industriali.

L’intervento di Paolo Cagol, inserito nella sezione “Relazione di lavoro”, è una riflessione sulla contrattazione territoriale come possibile strumento per distribuire produttività, governare il costo della vita e costruire attrattività nei sistemi locali del lavoro. Nella medesima rubrica trova spazio l’analisi tecnica di Nicola Porelli dedicata alle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) operate mediante il D.Lgs. 19 giugno 2026 n.117 in vigore dal prossimo anno fiscale.

Nella rubrica Storie della partecipazione Vittorio Di Vaio presenta il piano di azionariato diffuso e il Protocollo di relazioni industriali del Gruppo A2A che di recente la Commissione Nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori presso il CNEL ha riconosciuto tra le “buone prassi” tramite il “bollino CNEL”.

L’articolo di Vanni Petrelli, inserito nella rubrica “Società”, porta il lettore sull’isola di Lampedusa, porta d’ingresso dell’Europa, terra di approdo, di accoglienza e di speranza, simbolo delle grandi sfide del nostro tempo: migrazioni, diritti, lavoro, sicurezza, inclusione. La Filca Cisl ha scelto proprio Lampedusa per ospitare l’iniziativa “Legalità e cantieri – Il futuro inizia dalle scuole”, un momento di confronto tra sindacato, istituzioni, magistratura, scuola e giovani.

Nella stessa rubrica il lettore può trovare un contributo di Carlo Meazzi sul tema dell’energia nucleare in Italia.

A chiusura della rubrica anche il prezioso articolo di Stefano Gheno dedicato alla ricostruzione del “noi” nell’epoca del “Turboindividualismo”. Viene in soccorso a questa riflessione l’enciclica Magnifica Humanitas, che aiuta a comprendere come promuovere la partecipazione nei contesti di vita e di lavoro, educare all’autonomia buona e all’interdipendenza, non è solo una strategia di benessere organizzativo, ma anche il prerequisito fondamentale per rifondare la democrazia.

Nella sezione “Documenti” è da segnalare la disponibilità della sintesi del Rapporto 2026 dell’Osservatorio sociale della contrattazione territoriale realizzato da Cisl e Fnp-Cisl insieme al Centro di ricerca WWell dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.