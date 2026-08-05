«Per aiutare i giovani serve una Star Tax» – Intervista a Daniela Fumarola su “Panorama”

«Dobbiamo aumentare la produttività e redistribuirne i frutti attraverso retribuzioni più alte e orari più brevi. Da qui non si esce. E’ necessario stringere, insieme alle imprese e al Governo, una vera alleanza per il lavoro e la competitività. Iniziando da noi parti sociali, questo è uno dei temi centrali dell’accordo in discussione tra i sindacati e tutte le associazioni datoriali». E’ quanto afferma oggi la Segretaria Generale della Cisl Daniela Fumarola intervistata dal settimanale “Panorama”.

«Bisogna evitare tanto gli allarmismi quanto le semplificazioni. Ma una cosa è certa: quella salariale è la questione per antonomasia, il punto in cui si incontrano giustizia sociale e sviluppo», aggiunge nel colloquio la leader Cisl.

«Da decenni il Paese sconta un ritardo riconducibile soprattutto a tre fattori: bassa crescita, inadeguata distribuzione dei risultati aziendali e basso valore aggiunto del lavoro. In Italia abbiamo investimenti insufficienti in innovazione e tecnologia, formazione ancora inadeguata, scarso sostegno alla contrattazione decentrata e alla partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese» sostiene Fumarola, che definisce la trattativa con le associazioni datoriali sulla rappresentanza «un passaggio decisivo, il più importante di questa fase per stabilire chi davvero può firmare i contratti. Servono regole certe che mettano fuori gioco gli accordi pirata e definiscano il perimetro della buona rappresentanza nel mondo del lavoro e dell’impresa».

La leader Cisl si sofferma anche sul tema dei giovani, proponendo la “Start Tax”, un’agevolazione Irpef sui salari d’ingresso per contrastare la fuga di tanti talenti dal Paese. Tema da affrontare, tra gli altri da settembre, quando la Cisl punta ad aprire il confronto sulla legge di bilancio.

Fumarola ribadisce, poi, la netta contrarietà al salario minimo legale, ritenendo che la dignità retributiva debba essere garantita esclusivamente dalla contrattazione collettiva delle parti sociali più rappresentative. Denuncia inoltre i ritardi inaccettabili nei rinnovi contrattuali della sanità privata e conferma il pieno sostegno della Cisl alle grandi opere strategiche come la Tav e il Ponte sullo Stretto, condannando fermamente le violenze in Val di Susa.